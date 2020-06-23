Расширенная версия «Текста» выйдет в формате сериала

В июле зрители смогут увидеть расширенную версию фильма Клима Шипенко «Текст». Картина выйдет в формате сериала на видеосервисе START.

Продолжительность сериала составит пять серий. По словам Шипенко, фильм будет полностью перемонтирован и дополнен новыми сценами. В сериале появятся сюжетные линии и сцены, вырезанные из полнометражной версии. Экранное время, в частности, получат персонажи Кристины Асмус и Ивана Янковского.

Тизер к сериалу «Текст. Реальность» опубликован на YouTube-канале видеосервиса START. Продолжительность его составляет 1 минуту 18 секунд.

Премьера сериала состоится 3 июля.

«Текст» — экранизация романа Дмитрия Глуховского. Фильм рассказывает историю студента-филолога Ильи Горюнова, жизнь которого меняется после того, как полицейский-мажор подбрасывает ему наркотики. Выйдя из тюрьмы, Горюнов получает телефон полицейского и вынужденно оказывается в его шкуре. Главную роль в картине исполнил Александр Петров.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о секретах съемки эротической сцены в фильме «Текст».