Участок набережной Смоленки отремонтируют за 30 миллионов

Участок набережной Смоленки отремонтируют за 30 миллионов
Набережная реки Смоленки. Скриншот: Google Maps

В Василеостровском районе Петербурга отремонтируют нечетную сторону набережной реки Смоленки. Работы пройдут на участке от Уральской улицы до проспекта Кима.

Ремонт начнется 25 июня и охватит участок длиной 0,72 км, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Стоимость работ составит 30,72 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО «СК «Орион плюс».

Работы пройдут на 2,8 тыс. кв. метров тротуара и 11,4 тыс. кв. метров проезжей части. Движение транспорта на участке временно будет ограничено.

С 25 июня по 9 июля и с 14 по 23 июля движение будет затруднено на набережной реки Смоленки от проспекта КИМа до Уральской улицы, включая перекрестки.

Переулок Декабристов и Сазоновская улица у Уральской закрываются для проезда с 10 по 11 июля. С 10 по 13 движение транспорта будет запрещено в направлении от проспекта КИМа к Уральской.

С 12 по 13 июля перекроют Смоленский мост.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 27 по 28 июня в Петербурге ограничат движение автомобилей для проведения праздника выпускников «Алые паруса».

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