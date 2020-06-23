«Алые паруса» перекроют движение транспорта Петербурге

С 27 по 28 июня в Петербурге ограничат движение автомобилей. Дороги перекроют для проведения праздника выпускников «Алые паруса».

В этом году из-за пандемии коронавируса праздник пройдет в формате видеотрансляции, напомнили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ).

С 22:00 27 июня до 1:00 28 июня проезд будет недоступен по ЗСД на участке от Приморского проспекте до набережной Екатерингофки.

С 8:00 до 6:00 перекроют Петровскую косу, до 2:00 — набережную Гребного канала, Северную дорогу, Бодров переулок, Южную дорогу, участок набережной Мартынова от Бодрова до улицы Рюхина, Крестовский проезд, Большой Петровский мост, улицу Савина, а также Теннисную, Велосипедную и Футбольную аллею.

С 17:00 27 июня до 3:00 28 июня будут закрыты Морская набережная от Капитанской улицы до Наличной и участок Наличной от Уральской улицы до Морской набережной.

С 19:00 до 2:00 для машин закроют набережную Макарова в направлении от моста Бетанкура к Адмиральскому проезду.

Помимо этого, с 19:00 до 1:00 движение будет прекращено по Приморскому проспекту, Яхтенной улицк, Яхтенному мосту, мосту Бетанкура, набережной Макарова в направлении от Адмиральского проезда к мосту Бетанкура, Адмиральскому проезду, улице Одоевского, проспекту КИМа, Бобыльской улицк, Морской улице, Безымянному переуку, Гартнеровскому переулку, Старой улице и Березовой аллее.

Точную информацию об ограничениях можно узнать на сайте КРТИ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что движение транспорта в центре Петербурга ограничат для проведения парада в честь 75-летия великой Победы.