В Петербурге намерены сдержать рост тарифов ЖКУ ниже уровня инфляции

Те категории горожан, у которых расходы на оплату коммуналки превышают 14% дохода, могут компенсировать потери, обратившись в СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий». Фото: Baltphoto

Те категории горожан, у которых расходы на оплату коммуналки превышают 14% дохода, могут компенсировать потери, обратившись в СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий». Фото: Baltphoto

Напомним, 1 июля жителей города на Неве ждет очередное повышение тарифов на воду, отопление, электроэнергию и газ . Данная процедура проходит в рамках ежегодной индексации.

Вчера, 23 июня, прошло заседание правительства Петербурга. Губернатор города Александр Беглов высказал надежды на то, что рост цен удастся сдержать. Несмотря на то, что заморозить тарифы не представляется возможным, есть шанс сохранить прирост цен на уровне ниже инфляции. Подчеркнул градоначальник и то, что понимает, как рост тарифов ударяет по кошельку граждан. Особенно, в нынешнее непростое время, когда многие потеряли работу.

Стоит отметить, что в Петербурге утвержден максимально возможный рост тарифов. Он составляет 3,5%.

Рост тарифов в этом году составит 3,3%. Это средний показатель для квартир, в которых проживают семьи из 3 человек. Сообщается, что данная цифра достаточно низкая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 1 июля в Петербурге на 3,3% вырастут тарифы по ЖКХ.