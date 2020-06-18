С 1 июля в Петербурге на 3,3% вырастут тарифы по ЖКХ

Те категории горожан, у которых расходы на оплату коммуналки превышают 14% дохода, могут компенсировать потери, обратившись в СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий». Фото: Baltphoto

Те категории горожан, у которых расходы на оплату коммуналки превышают 14% дохода, могут компенсировать потери, обратившись в СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий». Фото: Baltphoto

Власти Северной столицы утвердили рост тарифов за жилищно-коммунальные услуги. С 1 июля тарифы подорожают примерно на 3,3%.

Отметим, что в Смольном установили лимит размера повышения тарифов — не более 3,5%. К таким мерам правительство прибегло для сдерживания роста, что особенно важно в период пандемии COVID-19. При этом власти подчеркивают, что на федеральном уровне повышение предполагается более значительным, поэтому жителям Петербурга, можно сказать, повезло.

Тариф за питьевую воду и водоотведение составит 32,53 рубля за кубометр, плата за отопление поднимется до 1818,29 рублей/Гкал, горячая вода будет стоить 109,10 рублей/кубометр. Тарифы по электроэнергии также вырастут — газовые плиты теперь обойдутся в 4,82 рубля/киловатт-час, электрические плиты — 3,61 рублей/киловатт-час. Все тарифы утверждены губернатором Санкт-Петербурга Александром Беловым.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Минстроя Владимир Якушев предлагал отказаться от повышения тарифов по ЖКХ.