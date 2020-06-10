Минстрой может отказаться от повышения тарифов на ЖКХ с 1 июля

Предполагалось, что в среднем по стране с 1 июля тарифы на ЖКХ вырастут на 4%. Фото: Baltphoto

Предполагалось, что в среднем по стране с 1 июля тарифы на ЖКХ вырастут на 4%. Фото: Baltphoto

Глава Минстроя России Владимир Якушев предложил оставить прежними тарифы на жилищно-коммунальные услуги и не производить повышения 1 июля.

При этом вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин ранее отмечал, что правительство страны не планирует поднимать тарифы в сфере ЖКХ. В конце 2010 года предполагалось, что с 1 июля оплата ЖКУ в среднем вырастет на 4%. Сейчас, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, вызванным ею экономическим кризисом и падением дохода населения поступила инициатива оставить тарифы без изменений.

Якушев, однако, подчеркнул, что в таком случае отрасль рискует оказаться в ситуации серьезного недофинансирования. Напомним, что в апреле сферу ЖКХ предлагали включить в перечень пострадавших от коронавирусного кризиса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что запрет на штрафы неуплату по услугам жилищно-коммунального хозяйства могут отменить раньше времени.