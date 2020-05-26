Мораторий на штрафы за неуплату ЖКХ могут отменить раньше срока

Мораторий может быть снят с 1 июня. Фото: pixabay.com

Мораторий может быть снят с 1 июня. Фото: pixabay.com

Министерство энергетики России предложило отменить мораторий на начисление штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ и вернуться к прежней системе.

Министр энергетики России Юрий Маневич заявил, что мораторий может быть снят с 1 июня, пишут «Ведомости».

По его словам, при сохранении моратория до 1 января 2020 года, выпадающие доходы работающих в комбинированном режиме в электро- и теплоэнергетике электростанций вырастут до 700 миллиардов рублей. Маневич считает, что это негативно повлияет на устойчивое энерго- и теплоснабжение страны и поставит под угрозу цепочку всего жизненного цикла.

При этом отмечается, что срок действия моратория может быть продлен на два месяца для той категории людей, которые оказались в сложной ситуации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жилищный комитет внедрит “умные” технологии в расчеты по ЖКХ. Вице-губернатор попросил организовать уборку парадных и территорий рядом с домами таким образом, чтобы местным жителям было удобно и комфортно.