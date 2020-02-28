Жилищный комитет внедрит “умные” технологии в расчеты по ЖКХ

За две недели ему предстоит разработать варианты, которые улучшат качество оказываемых услуг в сфере ЖКХ.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко принял участие в совещании вместе с экспертами Жилищного комитета и главами районов. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города на Неве.

Бондаренко подчеркнул, что необходимо упросить расчеты счетов и их оплату для жителей города. Сделать он это предложил с помощью «умных» технологий.

Также, вице-губернатор попросил организовать уборку парадных и территорий рядом с домами таким образом, чтобы местным жителям было удобно и комфортно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бондаренко объяснил причины роста тарифов на капремонт в Петербурге. Тарифы увеличиваются за счет устранения аварийных случаев и использования для ремонта новых материалов.