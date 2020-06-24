Стало известно, как добровольцы перенесли вакцинацию от COVID-19 в Сеченовском университете

В настоящее время все участники исследования находятся в хорошем самочувствии.

Первые тестирования начались в Сеченовском университете еще 18 июня. Первыми для вакцинации были выбраны 18 желающих. После введения препарата у части граждан были отмечены незначительные ответные реакции организма — головная боль и повышение температуры тела. К счастью, в течение суток данные симптомы исчезли. Отмечается, что подобные явления весьма обыденны для различных типов вакцин, а не только для данного препарата против коронавируса. Об этом сообщила 23 июня пресс-служба Сеченовского университета.

Все участники процесса были осведомлены о возможных положительных или наоборот отрицательных последствиях испытаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинация против COVID-19 может начаться в России уже осенью. В случае успешного прохождения всех клинических ислледований, препарат может начать защищать россиян уже в ближайшие месяцы.