Стало известно, как добровольцы перенесли вакцинацию от COVID-19 в Сеченовском университете

Стало известно, как добровольцы перенесли вакцинацию от COVID-19 в Сеченовском университете
Вакцина. Фото: pixabay.com

В настоящее время все участники исследования находятся в хорошем самочувствии.

Первые тестирования начались в Сеченовском университете еще 18 июня. Первыми для вакцинации были выбраны 18 желающих. После введения препарата у части граждан были отмечены незначительные ответные реакции организма — головная боль и повышение температуры тела. К счастью, в течение суток данные симптомы исчезли. Отмечается, что подобные явления весьма обыденны для различных типов вакцин, а не только для данного препарата против коронавируса. Об этом сообщила 23 июня пресс-служба Сеченовского университета.

Все участники процесса были осведомлены о возможных положительных или наоборот отрицательных последствиях испытаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцинация против COVID-19 может начаться в России уже осенью. В случае успешного прохождения всех клинических ислледований, препарат может начать защищать россиян уже в ближайшие месяцы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина добровольцы коронавирус сеченовский университет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Парад Победы в Петербурге начнется в 10:00
В Петербурге прогремит салют в честь Дня Победы
Стало известно, как добровольцы перенесли вакцинацию от COVID-19 в ...
ЦСКА оштрафовали на 100 тысяч рублей за расистские выкрики в адрес ...
В Петербурге намерены сдержать рост тарифов ЖКУ ниже уровня инфляции
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал предварительное соглашение с «Рубином»
В Петербурге в среду ожидается жара
Рестораторам Петербурга облегчат процесс открытия летних кафе