Парад Победы в Петербурге начнется в 10:00

Торжественное мероприятие состоится уже сегодня, 24 июня, в ближайшие часы.
Начнется парад с минуты молчания. Присутствовать лично смогут лишь приглашенные гости. Для зрителей доступ на Дворцовую площадь будет закрыт.
Ветераны Великой Отечественной войны приедут на парад с учетом всех мер предосторожности. Им заранее были сделаны тесты на COVID-19. Рассадка же будет организована согласно всем необходимым предписаниям медиков. Все гости будут обеспечены средствами защиты.
Напомним, в этом году Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с активным распространением коронавирусной инфекции. Он пройдет в 28 городах РФ. В субъектах, где ситуация с заболеваемостью пока не является стабильной, мероприятие решили отменить.
Всего в проведении Парада, посвященного 75-летию Победы в городе на Неве, будет задействовано 4,8 тысяч человек. В воздух поднимутся 30 военных самолетов, а на земле пройдут 100 единиц военной техники, включая танки и ракетные комплексы. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство россиян хотят посмотреть парад Победы по телевизору.