Парад Победы в Петербурге начнется в 10:00

В параде 24 июня примут участие 4,8 тысяч военных, сотрудников силовых ведомств, курсантов военных вузов, суворовцев и юнармейцев. В воздушной части парада будет задействовано 30 единиц авиатехники. Также зрители увидят более 100 единиц наземной военной техники, в том числе танки Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Фото: Baltphoto

В параде 24 июня примут участие 4,8 тысяч военных, сотрудников силовых ведомств, курсантов военных вузов, суворовцев и юнармейцев. В воздушной части парада будет задействовано 30 единиц авиатехники. Также зрители увидят более 100 единиц наземной военной техники, в том числе танки Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Фото: Baltphoto

Торжественное мероприятие состоится уже сегодня, 24 июня, в ближайшие часы.

Начнется парад с минуты молчания. Присутствовать лично смогут лишь приглашенные гости. Для зрителей доступ на Дворцовую площадь будет закрыт.

Ветераны Великой Отечественной войны приедут на парад с учетом всех мер предосторожности. Им заранее были сделаны тесты на COVID-19. Рассадка же будет организована согласно всем необходимым предписаниям медиков. Все гости будут обеспечены средствами защиты.

Напомним, в этом году Парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с активным распространением коронавирусной инфекции. Он пройдет в 28 городах РФ. В субъектах, где ситуация с заболеваемостью пока не является стабильной, мероприятие решили отменить.

Всего в проведении Парада, посвященного 75-летию Победы в городе на Неве, будет задействовано 4,8 тысяч человек. В воздух поднимутся 30 военных самолетов, а на земле пройдут 100 единиц военной техники, включая танки и ракетные комплексы. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство россиян хотят посмотреть парад Победы по телевизору.