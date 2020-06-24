Большинство россиян хотят посмотреть парад Победы по телевизору

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян планируют смотреть парад Победы по телевизору. О результатах опроса, в котором приняли участие две тысячи россиян в возрасте от 18 лет, сообщает ТАСС.

Как сообщает ТАСС, с экранов ТВ парад Победы планируют посмотреть 76 процентов. Каждый десятый опрошенный хочет посетить праздничное мероприятие лично.

Четверть опрошенных намерена посвятить выходной домашним делам, 20 процентов будут работать в этот день, а 22 процентов будут принимать участие в мероприятиях по случаю парада Победы. Отмечается, что 19 процентов хотят посмотреть праздничный салют. При этом 11 процентов отметили, что их не интересует парад Победы.

Напомни, парад Победы пройдет в среду, 24 июня. Об этом объявил президент России Владимир Путин.

Ранее gazеta.spb.ru сообщала, что участие в Параде примут более 100 единиц бронетехники и 30 боевых самолетов и вертолетов. В колонну войдут Т-34 и Т-72Б3, бронеавтомобили «Тайфун-У», «Тайфун-К» и «Тигр-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и другая техника. В небе над Дворцовой площадью, в том числе, пролетят Ми-26 и Ми-8 и истребитель Су-30СМ.