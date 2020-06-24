Парады Победы пройдут в 28 городах России

Первым прошел Парад в Южно-Сахалинске. Мероприятие прошло с учетом всех норм эпидемиологической безопасности. Участие в шествии приняло тысяча человек. Военная техника была представлена в количестве 32 единиц. Об этом сообщает ТАСС.

Парад Победы в Москве состоится в 10:00. На нем лично будут присутствовать приглашенные главы различных стран. Таких как Абхазия, Казахстан, Молдавия, Сербия, Узбекистан, Белоруссия и других. В воздушной части мероприятия примут участие 75 единиц техники. Представлены будут и новые летательные аппараты военной авиации. Промаршируют на главной площади столицы 14 тысяч военных.

Всего мероприятие будет организовано сегодня, 24 июня, в 28 городах. При этом, некоторые главы субъектов отказались от проведения Парада из-за нестабильной эпидемиологической обстановки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Парад Победы в Петербурге начнется в 10:00.