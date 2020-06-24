Ургант высмеял Кокорина, который надел маску из кожи крокодила

Телеведущий Иван Ургант пошутил над нападающим ФК «Сочи» Александра Кокорина, который купил защитную маску из крокодиловой кожи.

В эфире программы «Вечерний Ургант» телеведущий отметил, что «коронавирус опасен не только для людей, но и для крокодилов» и добавил, что Кокорин мог просто приделать лямки к своим мокасинам.

«Если вдруг вы собрались драться в кафе, вам не поможет даже маска из крокодила», — пошутил Иван Ургант. Отметим, что в Москве начали распознавать лица людей в масках.

Накануне нападающий «Сочи» Александр Кокорин показал свою защитную маску, сшитую из кожи крокодила. Фото он опубликовал в Instagram.

Мастерская, которая шьет такие маски находится в Москве и на ее сайте отмечается, что стоит такая маска 29,5 тыс. рублей, а изготавливается она специально для каждого покупателя на заказ.

Напомним, футболист Александр Кокорин стал фигурантом уголовного дела. Его задержали начале октября 2018 года за драку в кафе центре Москвы. В общей сложности, он провел под стражей около 11 месяцев по этому делу. В зимнее трансфертное окно Александр Кокорин перешел из петербургского «Зенита» в аренду в ФК «Сочи». В нынешнем сезоне он сыграл в пяти матчах РПЛ и забил шесть голов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.