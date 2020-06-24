В семье певицы Натали случилась трагедия

Стало известно, что в воскресенье, 21 июня, у популярной певицы девяностых и нулевых Натали случилась трагедия в семье: звезда потеряла отца.

Папа Натальи Рудиной (девичья фамилия — Миняева), Анатолий Николаевич Миняев, скончался в возрасте 70 лет в своем доме в родном городе Натали, Дзержинске. Причиной ухода мужчины стала остановка сердца. Печальную новость поклонникам сообщила сама 46-летняя певица, опубликовав проникновенный текст в своем Instagram.

Натали призналась, что благодаря большой семье, переносить тяжесть невосполнимой утраты легче. Тем не менее, певица оказалась подавлена случившимся. Интернет-пользователи приносят свои соболезнования звезде поп-сцены и желают семье и близким умершего сил, чтобы пережить большое горе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 30-летняя сербская спортсменка Бобана Момчилович-Величкович скончалась через три недели после тяжелых родов.