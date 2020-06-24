Apple представила функцию, позволяющую водителям открывать автомобили с помощью iPhone

Для открытия дверей транспортной средства будет задействован виртуальный ключ, который будет располагаться в Apple Wallet (встроенное приложение, в котором можно хранить различные карты). Помимо этого, при желании, владелец автомобиля может отправить виртуальные копии ключа своим родным и друзьям, которым разрешит брать напрокат свою машину. Сделать это будет возможно через iMessage.

Новая функция, которая появится в новой грядущей операционной системе Apple 14, будет работать пока что с несколькими моделями авто — электромобилями Tesla Model 3 и BMW5 (его продажи начнутся уже в следующем году).

Нововведение компания Apple представила 22 июня на Всемирной конференции разработчиков.

В компании надеются, что в дальнейшем возможность открывать свою машину с помощью телефона, появится и у водителей других различных моделей и марок автотранспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple представила новую операционную систему для iPhone.