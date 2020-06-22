Apple представила новую операционную систему для iPhone

Американская компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 14. В первую очередь изменения коснулись главного экрана

Новую версию операционной системы представители компании презентовали на своей Всемирной конференции разработчиков WWDC 2020. Теперь пользователи смогут объединить на одном экране иконки приложений, а также виджеты погоды, музыкального плеера и других программ.

Как сообщили РИА Новости, в новой iOS также появилась возможность воспроизводить видео в фоновом режиме: ролик будет проигрываться только в одной части экрана, а другую можно будет использовать для выполнения иных задач. Кроме того, видео можно будет разместить в любом месте.

Также Apple представила приложение CarKey, предназначенное для разблокировки авто. Первой машиной, которая будет поддерживать новую функцию, станет BMW 5.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple планирует выпустить 9 новых моделей iPhone.