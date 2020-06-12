Apple планирует выпустить 9 новых моделей iPhone

Скорее всего, Apple презентует новые айфоны в конце осени. Фото: unsplash

Скорее всего, Apple презентует новые айфоны в конце осени. Фото: unsplash

СМИ узнали информацию о том, что американская корпорация Apple намерена выпустить девять новых моделей iPhone в 2020 году.

Как сообщает MySmartPrice, выпуск новых моделей был сертифицирован Евразийской экономической комиссией.

Девяти новым моделям присвоили номера A2172, A2176, A2341, A2342, A2399, A2403, A2407, A2408 и A2411.

По данным издания, предполагается, что номера принадлежат смартфонам серии iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.

Согласно сертификатам комиссии, смартфоны будут работать на операционной системе iOS 13, однако до конца этого года должны представить обновленную версию iOS 14, которая и будет установлена на новых моделях.

Ожидается, что новые гаджеты представят в конце осени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что IPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном в мире.