Путин поднял тост за героев Великой Отечественной войны

Сегодня, 24 июня, в Москве состоялся Парад Победы, который был перенесен с 9 мая, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

На торжественное мероприятие были приглашены лидеры различных стран. Столицу посетили главы Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Абхазии, Южной Осетии и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщают РИА-новости.

На приеме, организованном после мероприятия, президент России Владимир Путин поднял тост за ветеранов. Глава РФ подчеркнул, что герои никогда не будут забыты. Отметил Путин и дружбу между странами, которая проходит через времена и помогает преодолевать различные сложности, встающие на пути.

Президент сообщил, что очень рад видеть гостей в Москве и высказал надежду, что единение будет сохранено, а победы будут ждать страны и в будущем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин оценил парад Победы в Москве.