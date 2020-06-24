Владимир Путин оценил парад Победы в Москве

Из-за пандемии коронавируса парад пришлось перенести на 24 июня, однако совсем отменять важное мероприятие не стали. Фото: pixabay.com

Из-за пандемии коронавируса парад пришлось перенести на 24 июня, однако совсем отменять важное мероприятие не стали. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Путин оценил прошедший в столице парад Победы, посвященный 75-летию со дня завершения Великой Отечественной войны.

Торжественное мероприятие прошло в среду, 24 июня, на Красной площади Москвы. Парад занял 1 час 15 минут, немногочисленным в этот раз зрителям предстали пешие и механизированные колонны, а также свое мастерство и мощь продемонстрировали летчики на авиатехнике.

По окончанию парада глава государства и почтившие своим присутствием памятное мероприятие лидеры других стран возложили цветы в Александровском саду. По пути к нему журналисты поинтересовались у Владимира Владимировича, как он оценивает парад. На это президент улыбнулся и поднял палец вверх, что можно расценить как безусловно положительное впечатление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские предприниматели обратились за помощью к Владимиру Путину.