Владимир Путин оценил парад Победы в Москве

Президент Владимир Путин оценил прошедший в столице парад Победы, посвященный 75-летию со дня завершения Великой Отечественной войны.
Торжественное мероприятие прошло в среду, 24 июня, на Красной площади Москвы. Парад занял 1 час 15 минут, немногочисленным в этот раз зрителям предстали пешие и механизированные колонны, а также свое мастерство и мощь продемонстрировали летчики на авиатехнике.
По окончанию парада глава государства и почтившие своим присутствием памятное мероприятие лидеры других стран возложили цветы в Александровском саду. По пути к нему журналисты поинтересовались у Владимира Владимировича, как он оценивает парад. На это президент улыбнулся и поднял палец вверх, что можно расценить как безусловно положительное впечатление.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские предприниматели обратились за помощью к Владимиру Путину.