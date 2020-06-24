По улицам Петербурга проехал блокадный трамвай

В городе на Неве состоялась акция «Трамвай Победы», организованная к 75 годовщине Победы Городским парком электротранспорта.

На ретротрамвае вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, прокатился и губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что трамвай осуществлял важнейшую функцию во времена Блокады. С помощью него удавалось доставлять продукты на хлебные заводы, а также боеприпасы для военных. На трамваях перевозили раненых солдат. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Маршрут закончился у подстанции, находящейся рядом с цирком Чинизелли. Весной 1942 здесь был дан ток, с помощью которого трамваи снова могли начать движение, после вынужденной приостановки.

В память о энергетиках, благодаря которым во времена Блокады в городе было восстановлено электричество, на подстанцию были возложены цветы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прогремит салют в честь Дня Победы.