Пострадавшую от удара молнии школу в Ленобласти восстановят к сентябрю

Во время сильнейшей грозы в здание школы ударила молния. Фото: pixabay.com

Во время сильнейшей грозы в здание школы ударила молния. Фото: pixabay.com

От сильного урагана, недавно пронесшегося по территории Петербурга и Ленинградской области, пострадала Свирицкая школа в Волховском районе.

В среду, 24 июня, осмотреть пострадавшее образовательное учреждение в рамках рабочего визита приехал замглавы регионального правительства Николай Емельянов. Он обсудил чрезвычайное происшествие и возможности ремонта школы с председателем районной администрации Алексеем Брицуном, о чем последний рассказал в своем Instagram.

Представителю правительства передали все необходимые документы для того, чтобы в ближайшее время Емельянов рассказал губернатору Ленобласти Александру Дрозденко о случившемся и смог оказать содействие в получении средств для восстановления школы. Планируется, что к 1 сентября здание восстановят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как можно уберечься от удара молнии во время грозы.