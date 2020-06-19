Российский спасатель рассказал, как уберечься от молнии в грозу

Заслуженный спасатель РФ, спасатель международного класса Дмитрий Коринный рассказал, что делать во время грозы, чтобы вас не ударила молния. Напомним, что это может обернуться смертью.

Спасатель заявил в интервью Nation News, что в грозу человек может быть уверенным в своей безопасности, только когда он находится в помещении. Он отметил, что во время бури молния ударяет не в самые высокие предметы, как это принято считать, а в предметы с лучшей проводимостью в землю.

По его словам, лучше держаться от деревьев подальше, чем стоять непосредственно под ними. Если вы находиться в чистом поле, то от молний можно укрыться в наименее выступающей части земли: например, канаве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мальчик погиб от удара молнии на берегу Финского залива. Как стало известно gazeta.spb.ru, ребенок отдыхал вместе с родителями, а около 18:30 произошло поражение током.