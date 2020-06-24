Данила Козловский поделился трогательным фото с дочерью в День отца

Известный российский актер и режиссер Данила Козловский редко делится подробностями личной жизни, однако на День отца он порадовал фанатов снимком со своей маленькой дочерью.

В понедельник, 22 июня, 35-летний актер опубликовал в своем личном Instagram фотографию, на которой держит на руках девочку Оду Валентину, рожденную в марте 2020 года возлюбленной Козловского, 33-летней актрисой и моделью Ольгой Зуевой. Звезда отечественных блокбастеров лаконично подписал фото: «Всех бать с днем бати».

Подписчики Козловского пришли в восторг от умилительного снимка. Малышка всего три раза появлялась в социальных сетях актера. Незадолго после рождения поклонники мельком увидели девочку со спины, а позже, в майской публикации малышка также появилась на руках у отца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском роддоме с разницей в три дня на свет появились две тройни.