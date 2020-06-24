Асмус и Харламов не собираются разводиться: это был розыгрыш

Асмус и Харламов не собираются разводиться: это был розыгрыш
Ни Кристина, ни Гарик не могут рассказать правду, пока шоу не увидит свет. Фото: Instagram @garikkharlamov

В понедельник, 22 июня, одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, Кристина Асмус и Гарик Харламов, сообщили о своем разводе. Эта новость получила невероятную огласку и резонанс, но действительно ли расставание состоится?

Сами актеры пока не раскрываю карт, однако многие интернет-пользователи с самого начала подозревали, что супружеская пара что-то скрывает. И действительно: новость о разводе оказалась розыгрышем, одним из заданий популярного юмористического шоу Comment Out, которое выходит на YouTube.

В том, что Асмус и Харламов пошутили, признался ведущий программы Владимир Маркони. Он объяснил, что шоу с их участием уже скоро будет доступно зрителям. Маркони отметил, что очень рад, что эта «дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что причины развода Асмус и Харламова успели разобрать психологи.

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