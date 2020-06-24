Джордж Мартин обещает дописать «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, когда выйдет последняя часть серии, и как коронавирус повлиял на сроки выхода.

Джордж Мартин рассказал в своем блоге, что уже на протяжение полугода он самоизолируется в горной хижине, где ему удается плодотворно работать над шестой , заключительной книгой. Он написал уже много глав, однако отметил, что книга не будет «окончена завтра или опубликована на следующей неделе». Также он призвал фанатов не верить слухам.

«Это будет огромная книга, и мне еще предстоит пройти долгий путь», — пишет Мартин.

По его словам, он расстроился переносом в онлайн съезда писателей-фантастов CoNZealand из-за пандемии коронавируса. Однако писатель рассчитывает, что он посетит мероприятие через год, когда «и COVID-19 и «Песнь льда и пламени» закончатся».

Напомним, по циклу книг «Песнь льда и пламени» был снят сериал «Игра престолов», который получил премию «Эмми» как лучший драматический сериал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году россияне чаще всего искали «Игру престолов».