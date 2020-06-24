«Золотая молодежь» устроила смертельную перестрелку в Махачкале

&#171;Золотая молодежь&#187; устроила смертельную перестрелку в Махачкале
Перестрелка произошла накануне вечером, 23 июня, на улице Акушинского в Махачкале. Фото: pixabay.com

Трое сыновей дагестанского депутата объявлены в розыск после перестрелки в Махачкале.

Перестрелка произошла накануне вечером, 23 июня, на улице Акушинского в Махачкале. Предварительно, стрелять начал сын депутата народного собрания Дагестана Суракат Асилятов. Также в конфликте участвовали его братья Хусейн и Герейхан. Всех троих разыскивает полиция.

По данным РЕН ТВ, смертельное ранение получил Абдулбасир Омаров, который приходится племянником экс-главе дагестанского филиала «Упрдор «Каспий» Магомедрасулу Омарову. Омаров получил семь огнестрельных ранений и скончался в больнице. Предположительно, в него стрелял Суракат Асилятов.

Причина конфликта пока неизвестна. Открыто уголовное дело об убийстве, а также о незаконном обороте оружия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия.

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