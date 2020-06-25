В Японии зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,2

В Японии зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,2
Землетрясение произошло в японской префектуре Тиба. Фото: pixabay

Жители японской префектуры почувствовали сильнейшие подземные толчки магнитудой 6,2.

Об этом стало известно в четверг, 25 июня. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Главное метеорологическое управление Японии, все произошло в префектуре Тиба, которая расположена по соседству с Токио.

Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км на востоке района. Сообщается, что цунами вслед за землетрясением на последует. Максимальная сила подземных толчков составила 5+ по семибальной японской шкале.

Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Индонезии проснулся опасный вулкан Мерапи. Вулкан Мерапи, расположенный на острове Ява, выбросил пепел на высоту в шесть километров. Последнее извержение Мерапи произошло в 2010 году. Тогда погибли 353 человека.

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