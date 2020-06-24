В Индонезии проснулся опасный вулкан Мерапи

В Индонезии проснулся опасный вулкан Мерапи
Вулкан Мерапи находится на острове Ява. Фото: pixabay

В результате извержения вулкана под пеплом оказались несколько деревень.

Как сообщает The Jakarta Post, извержение самого активного вулкана Индонезии началось в воскресенье в девять утра по местному времени. Вулкан Мерапи, расположенный на острове Ява, выбросил пепел на высоту в шесть километров.

Стихийному бедствию был присвоен третий — наивысший — код опасности. Пепельный дождь прошел к востоку от извержения, накрыв восемь деревень, расположенных неподалеку. О пострадавших не сообщается.

Известно, что местным жителям запретили подходить к кратеру ближе, чем на три километра.

Последнее извержение Мерапи произошло в 2010 году. Тогда погибли 353 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жертвами землетрясения в Мексике стали семь человек. Подземные толчки ощущали жители нескольких регионов, в том числе Мехико, который находится в 500 км от эпицентра.

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