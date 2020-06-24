Жертвами землетрясения в Мексике стали семь человек

Жертвами землетрясения в Мексике стали семь человек
Семеро погибли, еще 11 пострадали. Фото: pixabay

В Мексике произошло серьезное землетрясение магнитудой 7,5, при котором погибли семь взрослых человек.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км, а эпицентр находился на расстоянии 23 км от берегов Оахаки. Подземные толчки ощущали жители нескольких регионов, в том числе Мехико, который находится в 500 км от эпицентра.

Стихия повредила более двух тысяч жилых домов и 55 образовательных учреждений в регионе. Под завалами погибли две женщины и пятеро мужчин. Еще 11 человек госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщил губернатор южного штата Оахака Алехандро Мурат в своем твиттере.

По словам политика, связь в регионе уже восстановлена, а дороги расчищены от завалов. Все аэропорты Оахаки работают в штатном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один человек погиб при землетрясении на востоке Турции.

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