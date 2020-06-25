В России поменялись правила назначения лекарств при выписке из больниц

Теперь жители России смогут лечиться амбулаторно теми же препаратами, которые им назначали, пока они лежали в больнице.

Как сообщает «Интерфакс», российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство внесло изменения в регулирование лекарственного обеспечения.

По словам Мишустина, многие из тех, кому «посчастливилось» полежать в стационере, сталкивались с такой ситуацией, когда в больницах их лечили одними лекарствами, а при выписке им назначали аналоги.

Премьер отметил, что выписанные пациентам препараты «могли не давать положительного эффекта».

Теперь россияне будут продолжать лечение на дому теми же препаратами, что и в медучреждениях. Это позволит после выписки следовать схеме лечения, которая уже показала свою эффективность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав признал, что универсального препарата от COVID-19 пока нет.