Минздрав признал, что универсального препарата от COVID-19 пока нет

Сейчас врачи ищут лекарство, которое позволит эффективно бороться с коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay.com

Сейчас врачи ищут лекарство, которое позволит эффективно бороться с коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay.com

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день отсутствует универсальный препарат от коронавируса.

Мурашко заявил в эфире телеканала «Россия 24», врачи назначают разные препараты для конкретного больного. По словам министра, все препараты, которые сейчас назначают медики пациентам с коронавирусом, «с разной точкой приложения». Речь идет о препаратах, которые в том числе влияют на репродукцию вируса, его размножение или влияют на осложнения, вызванные коронавирусом.

Поэтому, по словам главы ведомства, нельзя назвать действие того или иного препарата эффективнее другого.

Мурашко также добавил, что при лечении коронавируса необходимо обязательно использовать только те препараты, которые назначены врачом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Глава Минздрава анонсировал появление нескольких вакцин от COVID-19 в России.