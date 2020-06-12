Глава Минздрава анонсировал появление нескольких вакцин от COVID-19 в России

Глава Минздрава анонсировал появление нескольких вакцин от COVID-19 в России
Вакцина против коронавируса сейчас разрабатывается. Фото: pixabay

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России появятся сразу несколько вакцин от коронавирусной инфекции нового типа.

Глава ведомства заявил в эфире телеканала «Россия-24», что «лучшим вариантом» развития событий будет ситуация, если на рынке появится сразу несколько вакцин. Он пояснил, что для разных типов вакцин, которые разрабатываются на разных платформах, есть отдельные группы людей, для которых их можно применять.

«Я подчеркну, что вакцина — это лекарственный препарат. Поэтому, конечно же, мы ожидаем, что на рынке появятся несколько препаратов», — заявил министр.

Он также отметил, что каждый тип вакцины будет иметь разный период защиты. По его словам, сейчас ученые работают над тем, чтобы определить время сохранения у человека специфического иммунитета после вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что добровольцев для испытания вакцины от коронавируса в России изолировали.

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