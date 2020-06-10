Добровольцев для испытания вакцины от коронавируса в России изолировали

В ходе подготовки к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19 добровольцы поместили на 14-дневную изоляцию.

В первую группу добровольцев вошли военные, во вторую — гражданские. На изоляцию поместили 50 военнослужащих добровольцев, среди которых десять медицинских работников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России. Гражданских добровольцев также разместили в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 7 318 124 человек. Скончались 413 648, при этом 3 602 581 человек выздоровел. Общее число заразившихся в России выросло до 485 253 человека, умерли 6 141. При этом 242 397 пациентов вылечились.

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