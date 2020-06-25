В Приангарье 16-летний подросток погиб, попав под дорожный каток

В городе Тулун Иркутской области 16-летний молодой человек, работая в составе неофициальной бригады, укладывавшей асфальт, погиб под дорожным катком.

Трагический инцидент произошел 23 июня. Несчастный случай произошел в первый же рабочий день подростка, когда нелегальная бригада укладывала асфальт в микрорайоне Угольщиков в Тулуне. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.

По факту гибели на рабочем месте, спровоцированной пренебрежением правилами безопасности, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства страшного инцидента заинтересовали региональные следственные органы. Сейчас правоохранители разговаривают со свидетелями чудовищного происшествия, а также работодателем, допустившем это.

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