Юная блогерша Настя Тропицель погибла на Бали

Российская блогерша Настя Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали. Девушке было всего 18 лет.

Мать погибшей девушки подтвердила ее смерть в инстаграм-аккаунте блогерши.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама», — так подписан пост последней публикации на ее аккаунте, под фотографией со свечой.

По данным СМИ, девушка вместе со своим молодым человеком ехали на мотоциклах по проспекту Сансет Роуд. В какой-то момент девушка потеряла управление и врезалась в бордюр. Тропицель получила очень серьезные травмы, в результате чего скончалась на месте еще до приезда скорой.

Ее молодой человек рассказал в своем инстаграме, что она всегда ездила «безопаснее и аккуратнее» всех. В момент аварии она ехала около 80-100 км/ч, где остальные участники движение едут на той же скорость. Он отметил, что случившееся ДТП — «вероятность 1 к 1000000».

Девушка вела блог о фрилансе и заработке в интернете. Сейчас у нее более 1,1 млн подписчиков в инстаграме.

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