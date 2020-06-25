В Ленобласти на 105% перевыполнили план по восстановлению леса

Всего за текущий год должны высадить более 21 миллиона деревьев. Фото: pixabay.com

Всего за текущий год должны высадить более 21 миллиона деревьев. Фото: pixabay.com

На территории Ленинградской области национальный проект по восстановлению лесов был реализован на отметке в 105%.

О перевыполнении установленного федеральным правительством плана сообщили в пресс-службе региональной администрации. В частности, в рамках нацпроекта в Ленобласти на территории лесного фонда было засажено новыми деревьями 6,3 тысячи гектаров.

Также в специализированных питомниках были высеяны семена хвойных культур на площади 16,1 гектар при запланированных 16,2 га. В ходе выполнения проекта «Экология» в течение 2020 года необходимо выполнить восстановительные работы, в общей сложности, на 17,7 тысячах гектар. Подразумевается, что эту территорию должны занять свыше 21 миллиона саженцев деревьев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что детская оздоровительная кампания в Ленинградской области начнется 2 июля.