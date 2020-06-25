В Госдуме предложили отменить обязательную сдачу ЕГЭ

"Требования для получения высокой оценки [на ГВЭ] должны быть выше по сравнению с ЕГЭ. Это станет серьёзным мотивом для усердной учёбы и облегчит давнейшее поступление в вуз", – объяснил Миронов. Фото: pixabay.com

"Требования для получения высокой оценки [на ГВЭ] должны быть выше по сравнению с ЕГЭ. Это станет серьёзным мотивом для усердной учёбы и облегчит давнейшее поступление в вуз", – объяснил Миронов. Фото: pixabay.com

Депутаты Государственной Думы РФ от «Справедливой России» внесли инициативу об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для тех, кто не собирается поступать в высшие учебные заведения.

Согласно законопроекту, ЕГЭ станет дополнительным экзаменом для желающих продолжить образование, а выпускной школьный экзамен вернется к традиционному формату. Кроме того, депутаты предлагают изменить роль ЕГЭ при поступлении в вуз, сделав его не ключевым фактором. Предполагается, что изменения могут вводиться постепенно, в течение 2-х лет.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что натаскивание выпускников лишь на профильные предметы пагубно сказывается на качестве образования. Политик напомнил, что уже в этом году страна сделала шаг в предлагаемом партией направлении, оставив сдачу ЕГЭ только для будущих студентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что абитуриенты могут подавать документы в вузы, не дожидаясь получения результатов ЕГЭ.