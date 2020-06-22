Без результатов ЕГЭ: абитуриенты активно подают документы в петербургские вузы

Без результатов ЕГЭ: абитуриенты активно подают документы в петербургские вузы
Вступительная кампания будет продолжаться до 17 августа. Фото: Pixabay

В Северной столице абитуриенты начали подавать документы на поступление в вузы и средние профучебные заведения, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Такую возможность им дали из-за психологических факторов.

По словам председателя Комитета по науке и высшей школе Андрея Максимова, соответствующее решение было принято, чтобы вчерашние школьники не волновались. Он подчеркнул, что нововведение особенно важно для тех абитуриентов, кто падает документы в вузы из регионов, так как это займет больше времени.

В эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург» специалист рассказал, что документы можно подать через личный кабинет на сайте учебного заведения или портале Госуслуги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России ужесточат проверку результатов ЕГЭ. Теперь будут проверять и почерк выпускающихся школьников.

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Без результатов ЕГЭ: абитуриенты активно подают документы в петербургские вузы