В России ужесточат проверку результатов ЕГЭ

В России ужесточат проверку результатов ЕГЭ
В этом году планируется ужесточить проверку результатов Единого государственного экзамена. Фото: kremlin.ru

В Рособрнадзоре сообщили, что в этом году планируется ужесточить проверку результатов Единого государственного экзамена.

Так, с текущего года результаты основного этапа и дополнительного периода проведения ЕГЭ будут анализировать с помощью алгоритма на основе искусственного интеллекта, сообщают «Известия».

Как отметили в Рособрнадзоре, теперь будут проверять и почерк выпускающихся школьников. Так, нейронная сеть позволит определить, сам ли ученик написал экзамен.

Программа сможет установить, есть ли отличия между почерком, которым написана работа, от почерка ученика. Если появятся сомнения, то будет назначена почерковедческая экспертиза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 736 тысяч школьников будут сдавать ЕГЭ. Все они хотят продолжить обучение в университетах.

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В России ужесточат проверку результатов ЕГЭ