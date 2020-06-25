Чиновники снесли незаконные киоски с фруктами и овощами

Чиновники снесли незаконные киоски с фруктами и овощами
Рейд по борьбе с незаконной уличной торговлей. Фото: ККИ

В Петербурге прошел рейд по борьбе с незаконной уличной торговлей. Нарушители продавали фрукты, овощи, мороженное и напитки без соответствующих документов.

За неделю факты незаконной торговли выявлены в Московском, Калининском, Красногвардейском, Приморском, Выборгском, Центральном, Фрунзенском, Невском, Петроградском районах, сообщает пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

По итогам проверок освобождено 24 земельных участка и составлено 22 протокола об административных правонарушениях. В отношении двух нарушителей ведется работа по привлечению к ответственности.

Большинство торговцев вели продажу фруктов и овощей. Незаконные точки найдены на Звездной улице, у станций метро «Ломоносовская», «Пролетарская» и «Елизаровская», на Индустриальном проспекте, улицах Турку и Ленсовета. На Богатырском проспекте обнаружена автолавка по продаже мороженого, на Лабораторном — по реализации услуг изготовления государственных регистрационных знаков.

Фото: ККИ
Фото: ККИ

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге демонтировали незаконный павильон у железнодорожной станции «Ольгино».

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