Владелец торгового павильона у ж/д станции «Ольгино» пытался защитить его от сноса сотрудниками ККИ

Представители петербургского комитета по контролю за имуществом (ККИ) демонтируют незаконный торговый павильон у железнодорожной станции «Ольгино» в Петербурге.

В пресс-службе ведомства рассказали, что проверка показала самовольное использование земельного участка под размещение двухсекционного торгового павильона по реализации плодоовощной продукции и выпечки на Коннолахтинском проспекте.

Владелец павильона, несмотря на неоднократные просьбы освободить территорию, не сделал этого, поэтому за демонтаж постройки взялись сотрудники ККИ. При этом мужчина пытался препятствовать их действиям.

Он отказывался покидать павильон, высказывая при этом обвинения и угрозы в адрес сотрудников ведомства. В комитете рассказали, что пришлось вызвать наряд полиции, после чего предприниматель покинул павильон. Теперь ему грозит административная ответственность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники ККИ снесли незаконный торговый павильон рядом с Балтийским вокзалом. Постройка не эксплуатировалась уже в течение трех лет, однако продолжала занимать площадь, принадлежащую городу. У владельца павильона накопился долг перед властями в размере более 20 миллионов рублей.