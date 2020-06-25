Дмитрий Песков проголосовал по поправкам в Конституцию

Дмитрий Песков проголосовал по поправкам в Конституцию
: "Досрочное голосование проходит, собственно, 2 часа 40 минут, поэтому рано об этом говорить", - ответил Песков на вопрос о выявленных нарушениях. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что уже отдал свой голос в рамках всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Политик сообщил, что сделал это удаленно, при помощи электронной формы голосования, доступной в Москве и Нижегородской области. Песков подчеркнул, что остался доволен системой, разработанной для граждан, он назвал её простой и удобной.

Пресс-секретарь президента Путина объяснил, что еще несколько дней назад отправил заявку на электронное голосование.Причем он попробовал оставить голос накануне официального старта мероприятия — ничего не вышло, что свидетельствует о качественной и защищённой разработке. Отметим, что голосование по поправкам стартовало в четверг, 25 июня, и продлится неделю, до 1 июля.

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