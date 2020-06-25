Лепехин: только чудом «Зенит» потеряет очки в матче с «Крыльями Советов»

«Зенит» не потеряет очки в матче с самарскими «Крыльями Советов». Такой прогноз сделал экс-игрок петербургской команды и обладатель Кубка России-99 Константин Лепехин.

По словам Лепехина, «Зенит» — одна из лучших команд России, что подтверждает турнирная таблица РПЛ. Потому победа команды в матче с ЦСКА не удивила. Хороших результатов от сине-бело-голубых он также ждет в предстоящем матче с «Крыльями Советов».

«Думаю, что должно случится чудо, чтобы «Зенит» потерял очки», — приводит слова Лепехина NevaSport.

Лепехин добавил, что даже если игра выйдет напряженной, «Зенит» не должен терять очки в матчах с такими командами.

Петербургский «Зенит» встретится с «Крыльями Советов» 26 июня. Матч состоится на стадионе «Газпром арена» в Петербурге. Стартовый свисток будет дан в 20:30 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в матче с ЦСКА.