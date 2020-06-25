Forbes составил рейтинг самых успешных молодых звезд России

Первое место занял чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем сообщается на сайте издания. Первое место среди самых успешных молодых звезд России занял занял чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, а на втором оказалась певица Ольга Бузова. Она занимают лидирующие позиции уже второй год поднял. На третьем оказался рэпер Егор Крид, который подвинул хоккеиста Александра Овечкина.

При составлении рейтинга эксперты смотрели на то, насколько богаты и популярны звезды. В десятку также попали Ксения Собчак, Тимати, Дима Билан, Полина Гагарина, Артемий Панарин и Баста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Forbes составил рейтинг лучших российских вузов. На первом месте оказался Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».