Ученые опровергли миф о вреде медицинских масок

Они отмечают, что нет ничего плохого в том, чтобы носить защитное средство.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем сообщает издание The Philadelphia Inquirer со ссылкой на слова специалистов медицинских департаментов США. Американские ученые отметили, что среди людей бытует мнение о вреде медицинских масок. Им проще не носить защитные средства, придумывая оправдания, но от масок больше пользы, чем вреда.

«Мы не обладаем данными, согласно которым люди носили маски и заболели от этого»,

— заявил специалист.

Ученые просят помнить о распространении коронавируса – защититься можно только в том случае, если все будут соблюдать меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России выявили 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии в РФ превысило 610 тысяч человек.