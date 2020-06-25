Врач Мясников о коронавирусе: «Кому положено умереть – помрут»

Он убежден, что избежать заражения коронавирусом практически невозможно.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в своем Telegram-канале. Он отметил, что его слова про то, что все, кому положено умереть из-за коронавируса, все равно умрут, вызвали общественный резонанс. Тем не менее, эксперт не отказывается от своих слов. Мясников уверен, что все рано или поздно заболеют – большинство перенесут все в легкой или бессимптомной форме, а другим не суждено побороть инфекцию.

«По данным того же ВОЗ, ожидается больше на 500 тысяч смертей от СПИД в Африке от нехватки медпомощи, похороненной «борьбой» с коронавирусом, рост материнской и младенческой смертности на 28 процентов»,

— рассуждает врач.

Мясников также возмущен из-за того, что была прекращена плановая вакцинация детей. Это может сыграть с людьми злую шутку и привести к серьезным последствиям.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые опровергли миф о вреде медицинских масок. Они отмечают, что нет ничего плохого в том, чтобы носить защитное средство.