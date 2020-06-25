Участницу парада Победы, потерявшую туфлю, наградили в Калининграде

Участницу парада Победы, потерявшую туфлю, наградили в Калининграде
Парад Победы в Петербурге. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Девушка не сбила строй, несмотря на то, что ей было сложно идти без обуви.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Все случилось в Калининграде во время парада Победы – одна из участниц потеряла туфлю в самый неудачный момент, но не сбила строй. Комментируя случившееся, девушка отметила, что положилась на свое чутье. Она понимала, что должна пройти достойно и продолжила делать все, что от нее зависимо. Затем участница парада получила награду, грамоту и букет цветов.

«На награждении сегодня было очень волнительно, но могу сказать, я была очень счастлива, наверное, даже горда собой»,

— рассказала участница парада.

Напоминаем, что парад Победы перенесли на 24 число в связи с пандемией коронавируса. Он прошел сразу в нескольких городах России, день объявили выходным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Киев направил Москве ноту протеста из-за парадов Победы в Крыму.

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