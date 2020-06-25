С 1 июля введут новые правила для автомобилистов

Есть ряд нововведений, с которыми стоит ознакомиться заранее.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Обо всем сообщает Autonews. С 1 июля в России вступят в силу новые правила для водителей. Так, в страну нельзя будет ввозить праворульные самосвалы и строительную спецтехнику. То же касается микроавтобусов, грузовиков с манипуляторами и пассажирских автобусов.

Прежде чем внести изменения в конструкцию автомобиля, владельцу нужно будет обращаться в специальные лаборатории. Сейчас заключение можно получить дистанционно – эксперты оценят ситуацию по фотографии.

Отмечается, что некоторые автомобилисты должны будут сдать дополнительные анализы при прохождении медосвидетельствования при получении или продлении срока действия водительского удостоверении. Правило актуально для тех, у кого врач-нарколог найден предрасположенность к злоупотреблению алкоголя или наркотиков.

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