В Москве от коронавируса скончались еще 25 человек

С начала пандемии в столице умерли более 3,6 тысяч граждан.

Об этом стало известно 25 июня. Обо всем сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончалось 25 человек – они получили положительные результаты тесты и у них был подтверждён диагноз пневмония. Таким образом, количество пациентов, скончавшихся из-за инфекции в Москве, достигло 3694. Всего в городе зарегистрировано более 217 тысяч случаев заражения.

Сейчас всем желающим предлагают сдавать тест на антитела к коронавирусной инфекции. Это даст понять, сколько на самом деле граждане переболели.

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