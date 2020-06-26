Сахалинец украл почти девять миллионов рублей и потратил все деньги на ставки

Сотрудник одного из салонов сотовой связи Южно-Сахалинска подозревается в краже 8 миллионов 750 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Как полагает следствие, молодой человек устроился на работу в салон в ноябре 2018 года. Он работал на должности специалиста по продажам и обслуживанию. Кроме работы с клиентами, в его обязанности входило проведение финансовых операций. Он имел свободный доступ к расчетному счету компании.

Подозреваемый с помощью специализированной компьютерной программы на протяжении восьми дней переводил выручку на свою банковскую карту. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрения, а именно – потратил на букмекерские ставки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в текущих условиях некоторые застройщики совместно с банками-партнерами запустили специальные программы ипотечного кредитования. Ставка при новых условиях составляет от 0,5% годовых.